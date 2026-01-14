ABD Başkanı Donald Trump, NATO ittifakı içerisinde siyasi bir krize dönüşen Grönland hakkında yeni bir açıklama yaptı. Grönland'ın 'ABD'nin ulusal güvenliği için çok önemli olduğunu' vurguladı.

Sosyal medya üzerinden NATO ülkelerine seslenen Trump "Grönland, İnşa ettiğimiz Altın Kubbe için bu hayati önem taşıyor" dedi.

ABD Başklanı, "NATO, bunu elde etmemiz için bize öncülük etmelidir. BİZ YAPMAZSAK, RUSYA VEYA ÇİN YAPACAKTIR. BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK!" diye ekledi.

Trump, açıklamasının devamında "Askeri açıdan, ilk dönemimde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şu anda yeni ve daha da yüksek bir seviyeye taşıdığım ABD'nin muazzam gücü olmasaydı, NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamazdı - buna yakın bile olamazdı! Onlar da bunu biliyor, ben de biliyorum. Grönland'ın AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'nin elinde olmasıyla NATO çok daha güçlü ve etkili hale geliyor. Bundan daha azı kabul edilemez" diye konuştu.

ALTIN KUBBE NEDİR?

Altın Kubbe, Trump'ın ikinci döneminin en önemli savunma projelerinden biri oldu. ABD'nin tamamını saran bir füze kalkanı olarak dizayn edilen sistem, birden fazla savunma, tespit ve saldırı sisteminin oluşturduğu bir ağın kısaltması.

Henüz tamamen yürürlüğe girmeyen proje için 24.4 milyar dolar yatırım yapıldı. Proje, ABD'yi hedef alacak tüm supersonik ve hipersonik füzeleri ülkeye ulaşmadan yok etmeyi amaçlıyor.

Trump, Lockheed Martin tarafından geliştirilen bu projenin başarılı olması için Grönland'ın büyük önem taşıdığını vurguladı. Ancak bu gerekçenin tam sebebini açıklamadı.

GRÖNLAND'I TEHDİT ETTİ

Trump, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen’in "Grönlandlıların ABD'yi istemediği" yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

Trump, Grönland Başbakanı'nın kim olduğunu bilmediğini söyledi ve Grönland'ın bağımsızlığını korumak istemsini "bu onların sorunu olur" sözleriyle değerlendirdi.

Trump konuya dair yaptığı sert açıklamada, "Bu onların sorunu; onlarla aynı fikirde değilim. Kendisinin kim olduğunu bilmiyorum ve hakkında hiçbir şey duymadım ancak bu durum onun adına büyük bir sorun haline gelecek" dedi.

Trump'ın süregelen ilhak tehditleri karşısında Grönland yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne katılma ihtimalini kesin bir dille reddederek Danimarka ile olan bağlarını sürdüreceklerini belirtti.

Başbakan Jens-Frederik Nielsen, mevcut jeopolitik kriz ışığında bağımsızlık planlarını bir kenara bıraktıklarını ve adanın geleceğini bir Avrupa ülkesiyle olan birliğinde gördüğünü vurguladı.

Kopenhag'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Nielsen, "Şu anda ciddi bir krizle karşı karşıyayız; eğer bugün ABD ile Danimarka arasında bir seçim yapmamız gerekirse tercihimiz kesinlikle Danimarka olacaktır. Biz bugün bildiğimiz ve Danimarka Krallığı'nın bir parçası olan Grönland'ı seçiyoruz" dedi.

Trump yönetiminin adayı ilhak etme girişimlerini "sınırı tamamen aşması" olarak nitelendiren Nielsen, durumun son derece vahim olduğunu belirtti.