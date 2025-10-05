CNN’e verdiği özel röportajda konuşan Trump, Gazze’deki ateşkes planına dair açıklamalarda bulundu.

“Hamas’ın Gazze’de iktidarda kalmaya devam etmesi durumunda ne olacağı” sorusuna kısa ama sert bir yanıt veren Trump, “Tam bir yok oluş.” ifadesini kullandı.

ATEŞKESE UMUTLU YAKLAŞIM

ABD Başkanı, önerdiği ateşkes planının hayata geçmesi konusunda iyimser olduğunu belirterek, “Bu planı gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Kalıcı barış mümkün” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun plana uyduğunu savunan Trump, Hamas’ın tutumunun ise “çok yakında netleşeceğini” söyledi.

HAMAS 'MÜZAKERE EDİLSİN' DEMİŞTİ

Hamas, 3 Ekim’de Trump’ın planına dair açıklama yaparak, esir takası maddesini kabul ettiklerini, ancak planın bazı unsurlarının müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump ise aynı gün yaptığı değerlendirmede, “Hamas’ın yaptığı açıklamalardan kalıcı barışa hazır oldukları izlenimini ediniyorum. İsrail, esirlerin güvenli şekilde serbest kalabilmesi için saldırılarını durdurmalı,” dedi.

Bir gün sonra, 4 Ekim’de Truth Social platformunda paylaşım yapan Trump, İsrail'in bombalamaları geçici olarak durdurmasını “takdire şayan” olarak değerlendirdi.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Ancak sahadaki durum, açıklamalara rağmen değişmiş değil. Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail’in öğle saatlerinde gerçekleştirdiği yeni saldırılarda en az 67 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda şu ana kadar en az 67 bin 139 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 169 bin 583 kişinin de yaralandığı bildirildi.