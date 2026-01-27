11 Kasım 2025 tarihinde yapılan genel seçimlerin ardından Irak'ta siyasi kördüğüm devam ederken, Şii grupların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi'nin Maliki'yi aday gösterme ihtimali Washington'da yankı buldu.

"ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEDİ"

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Maliki’nin geçmişteki başbakanlık dönemini sert bir dille eleştirdi:

"Irak'ın Nuri el-Maliki'yi yeniden başbakan olarak atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir. Irak'ı yeniden büyük yapalım (Make Iraq Great Again)."

YARDIMLARI KESERİZ TEHDİDİ

Trump'ın açıklamasındaki en kritik nokta, Irak hükümetine yönelik mali ve askeri yardımların kesilmesi tehdidi oldu. ABD Başkanı, Maliki yönetimindeki bir Irak ile çalışmayacaklarının sinyalini vererek, Bağdat yönetimine "İran destekli figürlerden uzak durun" mesajı gönderdi.

Bağdat'ta ise siyasi trafik oldukça gergin. Bugün yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçim oturumu, yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için ileri bir tarihe ertelendi. Irak'taki siyasi geleneğe göre;

Cumhurbaşkanı: Kürt partilerin adayları arasından,

Başbakan: Meclis'in en büyük grubu olan Şii bloğun adayı arasından,

Meclis Başkanı: Sünni adaylar arasından seçiliyor.

Eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu'nun da içinde bulunduğu Koordinasyon Çerçevesi, Meclis'in en büyük grubu olarak Maliki'yi aday gösterdi. Ancak Trump'ın bu sert çıkışı ve Meclis'teki sayısal yetersizlik, hükümet kurma sürecinin daha da sancılı geçeceğine işaret ediyor.