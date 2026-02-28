İran’ın başkenti Tahran'da, sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi ve “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti.

İran'a yapılan saldırılardan sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.

Truth Social'daki açıklamasında "İran rejiminden ABD vatandaşlarına gelen tehdidi yok etmek asıl amacımız" diye konuştu.

Trump, İran'ın geçmişteki saldırılarını da sayarak İran'ın dünyaya terör saçtığını söyledi, teröristlere finansman sağladığını belirtti.

Trump "İran rejimi asla nükleer silaha sahip olamaz, Gece Yarısı Çekici operasyonunda nükleer kapasitelerini yok ettik. Defalarca anlaşma yapmaya çalıştık, ancak onlar kötülük yapmayı seçti ve bizi reddetti. Daha fazla katlanamayız" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın Avrupa'yı tehdit eden füzeler yaptığını öne sürdü ve "İran'ın füzelerini yok edeceğiz, donanmasını yok edeceğiz" dedi.

Trump, İran'da ABD askerlerinin öleceğini itiraf etti. Trump "Savaşta sıkça olduğu gibi kayıplarımız olabilir, ancak bunu gelecek için yapıyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı, İran ordusu ve polisine "silahlarınızı bırakın, dokunulmazlık alacaksınız. Yoksa kesin ölümle yüzleşeceksiniz" dedi.

ABD Başkanı açıklamasının sonlarında İran halkına hitap etti, ""Özgürlüğünüzün saati yaklaştı. Evlerinizi terk etmeyin, çünkü her yerde bombalar olacak. Bizim işimiz bittiğinde konrolü ele geçirmeniz gerekli" diye konuştu.

Trump, İran halkına seslenerek "İran halkı, ayaklanın ve hükümetinizi alın. Almanız için orada duruyor. ABD size destek veriyor. Bu eylem vakti, kaçmasına izin vermeyin" dedi.

NETANYAHU AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırılardan sonra ilk açıklamayı yaptı. Netanyahu, açıklamasına "Kardeşlerim, İsrail vatandaşları; kısa bir süre önce İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, İran'daki terör rejiminin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için bir operasyon başlattı" sözleriyle başladı.

Açıklamasının devamında "Büyük dostumuz Başkan Donald Trump'a tarihi liderliği için teşekkür ediyorum. 47 yıldır Ayetullah rejimi 'İsrail'e Ölüm', 'Amerika'ya Ölüm' diye haykırıyor. Kanımızı döktü, birçok Amerikalıyı katletti ve kendi halkını kırımdan geçirdi. Bu cani terör rejiminin, tüm insanlığı tehdit etmesine olanak sağlayacak nükleer silahlarla donanmasına izin verilmemelidir" diye konuştu.

İsrail Başbakanı, açıklamasının devamında "Ortak eylemimiz, cesur İran halkının kendi kaderini ellerine alması için gerekli koşulları yaratacaktır. İran halkının tüm kesimleri için —Persler, Kürtler, Azeriler, Beluçlar ve Ahvazlılar— tiranlık boyunduruğunu silkip atma ve özgür, barış isteyen bir İran'ı inşa etme vakti gelmiştir. Sizlere, İsrail vatandaşlarına, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymanız çağrısında bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde, 'Kükreyen Aslan' Operasyonu (Operation Roaring Lion) süresince hepimizin sabır ve içsel güç göstermesi gerekecek. Birlikte dik duracağız, birlikte savaşacağız ve birlikte İsrail'in ebediyetini sağlayacağız" dedi.