ABD Başkanı Donald Trump, İran’da süren kitlesel protestolara ilişkin açıklamalarını yineleyerek Washington’un süreci desteklemeye hazır olduğunu söyledi. Trump, İran halkına seslenerek, “Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin, yardım yolda” ifadelerini kullandı.

İran’daki gösterilerin özgürlük talebinin bir sonucu olduğunu savunan Trump, halkın mücadelesini desteklediğini vurguladı ve protestoların devam etmesi çağrısında bulundu. ABD’nin bu süreçte destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

“HALK SÖZ SAHİBİ OLMALI”

Trump, mevcut İran yönetimini sert sözlerle eleştirerek, ülkenin uzun yıllardır baskı altında olduğunu öne sürdü. Halkın devlet kurumları üzerinde söz sahibi olması gerektiğini savunan Trump, açıklamasında, “İran halkı yıllardır baskı altında. Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin. Yardım yolda” mesajını yineledi.

ABD'DEN NET DESTEK MESAJI

Trump’ın sözleri, ABD’den İran’daki rejim karşıtı gösterilere yönelik bugüne kadar verilen en açık destek mesajlarından biri olarak yorumlandı. Beyaz Saray, yardımın kapsamına dair ayrıntı paylaşmazken, diplomatik ve siyasi seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

ABD GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Washington yönetiminin İran’daki gelişmeleri yakından izlediği belirtilirken, protestoların gidişatına göre yeni adımların ve açıklamaların gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Trump’a yakın bazı Cumhuriyetçi isimlerin de İran halkına destek mesajları paylaşması, uluslararası baskının artabileceği yorumlarına neden oldu.