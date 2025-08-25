ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, ABD'nin hem Güney Kore hem de Kuzey Kore ile ilişkilerini değerlendirdi.

Washington-Seul ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu ve yeni ticari anlaşmalarla daha da iyi olacağını dile getiren Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile bir araya gelmekten memnun olduğunu söyledi.

Trump, Lee'nin önceki Güney Kore liderlerine göre Kuzey Kore konusunda "daha olumlu ve yapıcı" bir bakış açısına sahip olduğuna işaret ederek, Kuzey Kore ile daha yakın temas ve görüşmeler için bunun çok önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yıl içinde görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Trump, "Bunu söylemek zor ama onunla bu yıl görüşmek isterim. Benimle görüşmekten memnun olmuştu. Joe Biden'la görüşmek istemiyordu çünkü ona saygı duymuyordu. Biz onunla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve ilişkileri daha iyi hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

Trump, Kore Yarımadası'na barışın gelmesi için çaba göstermeye devam edeceğini anlatarak, ilk başkanlık döneminde iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgeye yaptığı ve Kim Jong-un ile görüştüğü ziyarete atıflar yaptı.

Kuzey Kore liderini çok iyi tanıdığını ve onunla çok iyi bir ilişkisi olduğunun altını çizen Trump, bu durumu kullanarak sürece ivme kazandıracak adımlar atmaya hazır olduğunu kaydetti.

Trump, gerek Kuzey Kore, gerek Rusya, gerekse Çin lideri ile iyi ilişkilere sahip olmanın kötü değil aksine iyi bir şey olduğunu, ABD olarak bu ülkelerle iyi ilişkileri önemsediklerini söyledi.

LEE: TRUMP, 'BARIŞ ADAMI'

ABD Başkanı, Güney Kore'de halen 45 bin civarında Amerikan askerinin görev yaptığını anımsatarak, bu askerlerin bulunduğu üssün Güney Kore yönetimi tarafından kendilerine verilmesini talep edeceklerini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ise Trump'ı "barış adamı" olarak gördüklerini vurgulayarak, kendisinin Kore Yarımadası'na barışın gelmesi konusundaki çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Lee ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirecek yeni adımlar atacaklarını ve özellikle gemi yapımı konusunda Trump'la çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.