Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump: "Gazze'de anlaşmaya yakınız." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞI BİTİRECEK SÖZLEŞME"

Beyaz Saray bahçesinde soruları yanıtlayan Trump, "Gazze'de anlaşmaya yakınız. Bu anlaşma rehineleri geri almamızı sağlayacak. Savaşı bitirecek, barışı getiren sözleşme olacak." dedi.

Trump, Erdoğan ile görüşmesi öncesinde de benzer bir açıklama yapmıştı. Trump, dün Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği görüşme öncesinde de "Gazze konusunda anlaşmaya çok yakınız" demişti.