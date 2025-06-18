Ortadoğu'da İsrail-İran arasındaki gerilim altıncı gününde de devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamada bulundu.

ABD’nin İran-İsrail çatışmalarına dahil olup olmayacağına dair soruya, yanıt veren Trump, "Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Ne yapmak istediğimi kimse bilmiyor. Ama şunu söyleyebilirim, İran'ın çok fazla sorunu var ve müzakere etmek istiyor" yanıtını verdi.

İran’ın ABD ile temasa geçtiğini ileri süren ABD Başkanı, "İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Beyaz Saray'a gelmek istediler" ifadelerini kullandı.

Ayrıca İran’ın tamamen savunmasız kaldığını belirterek, "Hava savunma sistemleri yok. Bu durumun daha ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Bir hafta öncesi ve bugün arasında çok büyük fark var. Olumsuz bir yaklaşımları vardı. Hiçbir şey bitmedi, neler olacağını göreceğiz" dedi.

Önümüzdeki hafta çok büyük şeyler olabileceğini belirten Trump, "Ne olacağını göreceğiz, hiçbir şey bitmiş değil. Bir hafta ya da bir haftadan az bir süre sonra büyük bir şey olacak" diye ekledi.