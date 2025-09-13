Trump, paylaşımında mevcut Ukrayna-Rusya savaşının kendi politikalarının sonucu olmadığını belirterek, “Bu Trump’ın savaşı değil. Eğer ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı” ifadelerini kullandı. ABD lideri, savaşın devam etmesinden Başkan Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi sorumlu tuttu.

Trump, “Ben sadece bu savaşı durdurmak ve hem Rus hem de Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak için buradayım. Sadece geçen hafta 7.118 kişi hayatını kaybetti. Bu çılgınlık!” dedi.

RUSYA'YA YAPTIRIM ÇAĞRISI

Trump, NATO ülkelerine yaptığı çağrıda, şu şartlar yerine getirildiği takdirde Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu ifade etti:

“Tüm NATO ülkeleri Rusya’dan petrol alımını durdurur ve bunu uygulamaya başlarsa, ben de büyük yaptırımlar için hazırım. Bazı müttefik ülkelerin hâlâ Rusya’dan petrol alıyor olması şoke edici ve bu durum NATO’nun pazarlık gücünü zayıflatıyor.”

MEKTUP EN ÇOK TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİYOR

Trump’ın mesajı her ne kadar NATO’tun tüm üyelerine gönderilse de en fazla ilgilendirdiği ülke Türkiye. Zira, Türkiye; Çin ve Hindistan’dan sonra en fazla Rus petrolü alan ülkeler listesinde yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Temmuz 2024 verilerine göre Rusya, Türkiye’ye en fazla ham petrol ithal eden ülke konumunda. EPDK verilerine göre Türkiye'nin Rusya'dan ham petrol ithalatı, toplam ithalatın yüzde 70'lerine çıktı.

EPDK: RUSYA’DAN 3 MİLYON TON İTHAL EDİLDİ

EPDK’nın 28 Ağustos 2025 tarihinde açıkladığı son veriler de Rusya’nın payını gösteriyor. EPDK’nın “Petrol Piyasası Sektör Raporu”na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yaklaşık yüzde 2,9 artarak 2 milyon 922 bin 327 ton olarak gerçekleşti. En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı ise 2 milyon 957 bin 734 tonla Rusya'dan yapıldı. Rusya’yı 411 bin 790 tonla Kazakistan ve 365 bin 410 tonla Irak izledi.

ÇİN'E YÜZDE 100'E VEREN VERGİ ÖNERİSİ

Trump, mektubunda NATO ülkelerinin Çin’e karşı toplu bir ticaret hamlesi başlatması gerektiğini de savundu. NATO’nun Çin’e yüzde 50 ila yüzde 100 oranında gümrük vergisi koymasını öneren Trump, bu yaptırımların savaş sona erdiğinde kaldırılabileceğini belirtti.

“Çin’in Rusya üzerindeki etkisi çok büyük, hatta neredeyse hâkimiyet kurmuş durumda. Uygulanacak sert gümrük vergileri, bu hâkimiyeti kırmada etkili olacaktır” dedi.

Trump, önerdiği adımların hayata geçirilmesi durumunda Ukrayna’daki savaşın hızla sona ereceğini öne sürerek, “Eğer NATO benim önerilerimi uygularsa, savaş çok kısa sürede bitecek ve binlerce hayat kurtulacak. Aksi takdirde hem benim hem de ABD’nin enerjisi ve kaynakları boşa harcanmış olur” ifadelerini kullandı.