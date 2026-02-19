ABD ile Türkiye arasında savunma sanayii alanında yeni bir gerilim iddiası gündeme geldi. Yunanistan merkezli Pentapostagma sitesinde yer alan analizde, Trump yönetiminin Suudi Arabistan’ın KAAN savaş uçağı projesine yatırım yapmasını engellemeye çalıştığı ileri sürüldü.

TÜRKİYE'NİN UÇAKLARI BATI'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK KORKUSU

Haberde, ABD Savunma Bakanlığı’nın Suudi Arabistan’ın mevcut hava gücünün yeterli olduğu görüşünde olduğu ve Riyad’ın Türkiye’nin geliştirdiği KAAN savaş uçağına yönelmesinin Batı savunma dengeleri açısından sakıncalı bulunduğu iddia edildi.

Washington yönetiminin, Suudi Arabistan’ın olası bir KAAN alımının Amerikan savunma sanayii ürünlerine olan talebi azaltabileceği ve ABD’nin bölgedeki pazar payını zayıflatabileceği değerlendirmesini yaptığı öne sürülüyor.

Analizde ayrıca ABD’nin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma teknolojileri alanında gelişebilecek stratejik iş birliğinin önünü kesmek istediği savunuldu. Ankara’nın KAAN projesiyle Avrupa ve Orta Doğu pazarında etkinliğini artırma arayışının, Washington’un askeri ve ticari çıkarlarıyla örtüşmediği iddia edildi.

Öte yandan ABD’nin, Suudi Arabistan’ı en büyük savunma tedarikçisi olarak tutmak amacıyla Riyad’la yüksek tutarlı silah anlaşmalarını sürdürdüğü biliniyor. Trump yönetiminin daha önce Suudi Arabistan’a 100 milyar doları aşan savunma ekipmanı teklifleri sunacağını açıkladığı hatırlatıldı.