ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü, Ukrayna'ya NATO üzerinden Tomahawk füzelerinin satışına ilişkin “bir karar verdiğini” söyledi. Zelenski'nin özel talebi olan füzeler, Ukrayna'ya gidebilir.

Bu füzelerin Ukrayna’ya ulaştırılması, Kiev’in Rusya içlerindeki rafinerileri ve silah depolarını kolaylıkla vurması anlamına geliyor.

Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin Tomahawk füzeleri hakkında bir sorusu üzerine “Bir karar verdim diyebilirim” dedi ancak Ukrayna’nın bu füzeleri nasıl kullanmayı planladığını görmek istediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin uzun menzilli füzelerinin Ukrayna'ya ulaşması halinde "ABD ile olan tüm iyi ilişkiler yok olur" açıklamasını yaptı. Trump ise yoruma karşılık vermedi.

PUTİN: 'ABD VE RUSYA KARŞI KARŞIYA GELİR'

Trump, füzelerin savaşı büyütmesini istemediğini de söyledi. ABD Başkanı, “Nereye göndereceklerini sormam gerekecek. Birkaç soru soracağım. Savaşın büyümesini istemem” dedi.

Kiev yetkilileri Trump’ın kararından habersiz olduklarını söyledi. Ukrayna hükümetine yakın bir kaynak, Trump yönetimindeki yetkililerin son haftalarda füzelerin Ukrayna tarafından kontrolsüz biçimde kullanılmasından endişe ettiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Tomahawk’ların Ukrayna’ya verilmesinin “savaşın yeni ve tahmin edilemez bir şekilde büyümesi” anlamına geleceğini söyledi.

Putin, bu silahların ABD’nin doğrudan katılımı olmadan kullanılamayacağını, bu durumun iki ülkeyi doğrudan karşı karşıya getireceğini ifade etti.