ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington'daki Alfalfa kulübü akşam yemeğindeki "esprileri", odanın buz kesmesine sebep oldu. Şakalarına gülünmeyen Trump, öfkesini saklayamadı.

ABD'nin önde gelen isimlerinin toplandığı kulüp evinde düzenlenen yemek, ICE ajanlarının ikinci bir ABD vatandaşını yeni vurduğu ve ABD filosunun İran'a doğru ilerlediği bir gece düzenlendi.

Eşi Melania Trump'ı konu alan belgeleselin galasından çıkan Trump, yemeğe katıldığı gibi salona Trump usülü bir konuşma vermeye başladı.

Konuşmasını, bankasını dava ettiği JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Kennedy Merkezi'nin Trump tarafından kovulan başkanı David Rubenstein ve sürekli hedef aldığı Fed Başkanbı Jerome H. Powell gibi düşmanlarının da bulunduğu bir salonda yaptı.

Bir katılımcıya göre, Trump “Bu salonda nefret ettiğim çok fazla insan var. Çoğunuzu seviyorum” dedi. “Bunun olacağını kim tahmin edebilirdi ki?” diye konuştu. Salonda çıt çıkmadı.

KANADA 51. GRÖNLAND 52. KANADA 53...

Akşam yemeğinde Trump, siyasi rakiplerini alay konusu yaptı, yeni eyaletler ele geçireceğine dair şakalar yaptı ve yeni atanacak Federal Hazine başkanını dava edebileceğini ima etti.

Trump'ın şakaları, sindirmesi ağır iddialarla başladı. Yeniden Grönland meselesini açan Trump, "Grönland'ı işgal etmeyeceğiz. Onu satın alacağız” dedi.

Konuşmasına devam eden ABD Başkanı, “Grönland'ı 51. eyalet yapmak asla niyetim olmadı. Kanada'yı 51. eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52. eyalet olacak. Venezuela da 53. eyalet olabilir." diye konuştu.

Bunun üzerine salondan çıt çıkmayınca Trump, Powell'a yüklenmeye başladı. Bir sonraki Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh'a da değindi.

Trump, Warsh'tan bahsederek “Eğer faiz oranlarını düşürmezse, onu dava edeceğim,” dedi, sözlerine bir hakaret de ekledi.

Powell hakkında soruşturma başlatan Trump'ın esprisi, karşılık bulmadı. Sessizlik sürünce, bir süre sonra “Şaka yapıyorum,” diye ekledi. Bir süre sonra da, “Eh...” diye bitirdi.

Daha sonra gazeteciler tarafından bu yorumlar hakkında sorulan soruya, “Bu bir şaka. Bu bir komedi gecesiydi” diye yanıt verdi, ancak Warsh'ın faiz oranlarını düşürmesini umduğunu da ekledi.

SİYASİ RAKİPLERİNE SKANDAL LAKAPLAR

Katılımcılara göre Trump, siyasi rakipleri hakkında birkaç uygunsuz yorumlarda bulunmaktan da eksik kalmadı.

Senatör Elizabeth Warren'ın Amerikan yerlisi kökenli olduğu iddiasına atıfta bulunarak kendisine "Pocahantas" lakabını taktı. Warren'ın akşam yemeğinde olması gerektiğini, ancak “rezervasyonunu bulamadığını” söyledi.

Eski rakibi Joe Biden'ı da unutmadı. Asıl başkanın eşi Jill Biden olması gerektiğini belirten Trump “Joe Biden'ın ondan önce koltuğa geçeceğini milyon yıl düşünsem tahmin edemezdim” diye ekledi. Salon sessizliğini korudu.

TRUMP'IN 'YALAKALIK YAPACAĞI' BİRİ DE VARMIŞ

Kendi cinsel taciz ve azil davasına bakmış olan Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts'dan da bahsetti.

Trump, “John Roberts hakkında çok kötü, çok acımasız bir şaka hazırlamıştım” dedi ve “O şakayı yapacağımı sanıyorsanız, unutun gitsin. Uzun bir süre ona yalakalık yapacağım” diye ekledi.

Trump, kendisine yüklenen suçlamalardan çoğundan aklanmıştı. Roberts'ın Trump ve yönetimi ile ilgili mevcut ve gelecekteki davalarda oynayabileceğini ima etti.

Trump ayrıca en sevdiği konulardan bazılarına da değindi. Beyaz Saray'da bir balo salonu inşa ettirmesinden, bu yılki Dünya Kupası'ndan ve 2028 Yaz Olimpiyatları'ndan övündü.

Alfalfa Club akşam yemeğine uzun bir başkanlar geçidi katıldı, ancak Trump 2017'deki katılımını iptal etti. Joe Biden, başkanlığı sırasında bu seçkin grubun önünde hiç konuşmadı.

Yemek hakkında gazeticilere konuşan Trump, "Alfalfa akşam yemeğinde iyi vakit geçirdik,” dedi. “Bence iyi iş çıkardık, umarım iyi iş çıkarmışızdır. Ama çok iyiydi. Harika insanlar” diye ekledi.