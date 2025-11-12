ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Bir Suriye Cumhurbaşkanı’nın Beyaz Saray’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçti.

Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmede, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, bölgesel istikrar ve Orta Doğu'daki gerilimler masaya yatırıldı.

Zirve, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Suriye ile ilişkileri normalleştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak asıl dikkat çeken an, zirvenin bitiminde yaşandı.

'KAÇ EŞİN VAR?'

Trump, Şara'ya ilk parfüm şişesini uzatırken "Bu en iyi koku. Al şunu" dedi ve ikincisini göstererek "İkincisi eşin için. Kaç eşin var? Bir mi?" diye sordu. Şara da gülümseyerek "Bir" yanıtını verdi.

Şara da hediye olarak Suriye kültüründen esinlenen el yapımı bir tarihi eser kopyası sundu ve "İkincisi First Lady için" diye karşılık verdi.

Görüntülerde Trump’ın ayrıca elindeki parfümü önce Şara’ya, ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’ye sıktığı da dikkat çekiyor. Video sosyal medyada viral oldu.