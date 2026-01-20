ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ve Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Suriye ordusunun operasyonları esnasında terör örgüyü SDG tarafından serbest bırakıldıkları öne sürülen IŞİD'li teröristlerin yakalanmasına ilişkin " Suriye'de harika bir iş çıkardık. Bir hapishane firar girişimi oldu ve mahkumlar Avrupalıydı. Dün bunu durdurdum. Suriye hükümeti ve cumhurbaşkanıyla birlikte çalıştık ve mahkumları yakaladık. Bunlar en tehlikeli teröristler arasında ve hepsi Avrupalı." dedi.

New York Post'ta yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den gelen özel mesajları Grönland konusunda kendi fikirlerini desteklediği için paylaştığını söyledi. Trump ayrıca Pazartesi günü Suriye'de Avrupalı ​​teröristlerin hapishaneden firar girişimini engellediğini de açıkladı.

Trump, dünya liderlerinin İsviçre'deki Davos zirvesinde bir araya gelmesinden saatler önce, Macron ve Rutte'den gelen, ABD'ninı Suriye'deki eylemleri nedeniyle öven ve Grönland'ı ilhak etme girişimine ilişkin diyalog çağrısında bulunan mesajları paylaştı.

Trump, Grönland'ı satın alma girişimine karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere %10 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunduktan sonra liderlerin özel olarak gösterdikleri saygılı tavır hakkında, "Bu tam olarak benim tezimi doğruladı. 'Aman Tanrım, hadi akşam yemeği yiyelim, şunu yapalım, bunu yapalım' diyorlar. Bu da tam olarak benim tezimi doğruladı" dedi.

Trump, Macron ve Rutte'nin Suriye'deki daha önce bilinmeyen çalışmalarını övdüklerini, çünkü "Harika bir iş çıkardım. Ne yaptığımı biliyor musunuz? Bir hapishane firarını engelledim" diyerek açıkladı. Trump, konuya ilişkim şu ifadeleri kullandı:

- Suriye'de harika bir iş çıkardık. Bir hapishane firar girişimi oldu ve mahkumlar Avrupalıydı. Dün bunu durdurdum.

- Suriye hükümeti ve yeni lideriyle işbirliği yaparak mahkumları yakaladık. Bunlar dünyanın en kötü teröristleriydi, hepsi Avrupa'dandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusunun terör örgütü SDG’ye yönelik operasyonlarının ardından, Şaddadi Hapishanesi’nde bulunan çok sayıda IŞİD’li mahkûmun terör örgütü tarafından serbest bırakıldığı öne sürülmüştü.

Suriye İçişleri Bakanlığı ise serbest bırakılan 120 IŞİD’li teröristten 81’inin yeniden yakalandığını duyurmuştu.