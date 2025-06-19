ABD Başkanı Donald Trump, daha önce ABD'li bir yatırımcıya satılması gerektiğini vurguladığı sosyal medya platformu Tiktok için yeni bir karara imza attı.
Trump, Tiktok'un ülkedeki yasaklama süresini 90 gün daha uzatmasını öngören başkanlık kararnamesi imzaladı.
Trump yönetimi döneminde verilen üçüncü süre 17 Eylül 2025 olarak belirlendi.
Bloomberg'de yer alan habere göre, kararın platformun ABD'deki varlıklarının yerli yatırımcılara satılması için zaman kazanmak amacını taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.
Önceki anlaşma ByteDance'in TikTok'un ABD varlıklarını yeni kurulacak şirkete devretmesini, hisselerin yüzde 50'sinin ABD yatırımcılarına verilmesini öngörüyordu. Oracle ana yatırımcı olarak gösteriliyordu. Ancak Çin tarafı TikTok'un algoritmasını kritik teknoloji saydığı için bu anlaşmaya karşı çıkıyor.