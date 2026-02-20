ABD Başkanı Donald Trump, UFO'lar ve dünya dışı yaşamla ilgili gizli dosyaların yayımlanması için Savunma Bakanı Pete Hegseth'e talimat verdi. Trump'ın bu hamlesi, eski Başkan Barack Obama'nın uzaylıların varlığına ilişkin sözlerinin ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetimine, UFO'lar (tanımlanamayan uçan cisimler) ve 'Uzaylılar ve dünya dışı yaşam' konularındaki dosyaların kamuoyuyla paylaşılması emrini verdi.

‘TÜM BİLGİLERİN YAYIMLANMASI İÇİN EMİR VERECEĞİM’

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğer ilgili kurum başkanlarına, söz konusu dosyaların "tespit edilmesi ve yayınlanma sürecinin başlatılması" talimatını verdiğini duyurdu. Başkan ayrıca, "bu son derece karmaşık, ancak son derece ilginç ve önemli konularla ilgili tüm diğer bilgilerin" de yayınlanmasını istedi.

Trump şu ifadeleri kullandı: “Gösterilen muazzam ilgi sebebiyle Savaş Bakanı ve diğer ilgili kurumlara uzaylı, dünya dışı yaşam, Tanımlanmamış Uçan Fenomenler (UAP) ve Tanımlanmamış Uçan Cisimler (UFO) hakkındaki belgeleri belirleyip bu karmaşık, ama çok ilgi çekici ve önemli konular hakkındaki tüm bilgileri yayımlamaları emrini vereceğim.”

PENTAGON'UN RAPORU NE DİYOR?

Hangi dosyaların yayınlanacağı ve içeriklerinin ne olduğu henüz netlik kazanmadı. Pentagon, yıllardır tanımlanamayan hava fenomenleri (UAP) olarak adlandırılan olayları raporluyor. Ancak ordunun 2024 tarihli bir raporunda, UAP'lerle ilgili yürütülen hükümet soruşturmalarının, dünya dışı bir yaşamın varlığına dair herhangi bir kanıt sunmadığı vurgulanmıştı.

OBAMA'NIN AÇIKLAMALARI SORU İŞARETLERİ YARATMIŞTI

Trump'ın bu hamlesi, selefi Barack Obama'nın bir podcast yayınında yaptığı açıklamalardan sadece birkaç gün sonra geldi. Obama, programda uzaylıların gerçek olduğunu söyleyerek gündem yaratmıştı. Eski başkan daha sonra bu sözlerini netleştirerek, Beyaz Saray'daki görev süresi boyunca insanlarla uzaylı yaşamı arasında herhangi bir temasa dair kanıt görmediğini belirtti. Obama, uzaylı yaşamın varlığına inanmasının nedenini ise "istatistiksel olarak evrenin o kadar geniş olması ve orada yaşam olasılığının yüksek olması" şeklinde açıkladı.

TRUMP'TAN OBAMA'YA DİKKAT ÇEKEN ELEŞTİRİLER

Obama'nın yorumlarıyla ilgili sorulan bir soruya Trump, uzaylıların varlığından emin olmadığını söyledi. Ancak eski başkanın "büyük bir hata yaptığını" ve "gizli bilgileri ifşa ettiğini" öne sürdü. Trump, bu duruma esprili bir dille gönderme yaparak, "Gizliliği kaldırarak onu bu durumdan kurtarabilirim" ifadesini kullandı.