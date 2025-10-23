ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Beyaz Saray'da açıklama yaptı.

ABD'nin "kartellere ve insan kaçakçılığına karşı" yönetiminin politikalarını duyuran Trump, Venezuela'dan memnun olmadığını belirterek "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" dedi.

Bu arada dün yaptığı açıklamada da deniz üzerinden süren uyuşturucu kaçakçılığını önlediklerini belirten Trump, Venezuela içlerine de saldırı düzenleyeceklerinin sinyalini vermişti.

VENEZUELA'DAKİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Öte yandan Trump'ın Venezuela topraklarındaki uyuşturucu kartellerinin tesislerine yönelik saldırı kararını verdiğini ve hedeflerin belirlendiği iddia edildi.

Bu kapsamda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-1 stratejik bombardıman uçağının Karayipler'de "güç gösterisi" yaptığı da ileri sürüldü.

Ancak Trump, ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasını yalanladı.

Financial Times'ın ABD Denizcilik Enstitüsüne (US Naval Institute) dayandırdığı haberine göre ise ABD savaş gemilerinin yüzde 8'i halihazırda Karayipler'de bulunuyor.

BATI ŞERİA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Beyaz Saray'daki açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria'yla ilgili herhangi bir adım atmayacağını da sözlerine ekledi.

İsrail Meclisi, Batı Şeria'nın ilhakına yönelik bir tasarıyı kabul etmişti.