Yurt dışında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere dair yeni vergi tarifeleri açıklamasıyla küresel piyasaları alt üst olurken, altın rekor üstüne rekor kırdı. Yurt içi tarafta ise başta enflasyon verisi olmak üzere ekonomik veriler izlendi. İşte haftanın öne çıkan başlıkları...
TRUMP BEKLENEN TARİFELERİ AÇIKLADI
ABD Başkanı Donald Trump ülkelere yönelik yeni vergi tarifelerini Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda duyurdu. Trump kendilerine zarar veren ticaret duvarlarını yıkacaklarını öne sürerek "ABD'nin altın çağı geri geliyor. Bugün ekonomik bağımsızlığımızı ilan edeceğiz" açıklamasında bulundu.
YURT İÇİNDE ENFLASYON RAKAMLARI İZLENDİ
Mart'ta tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 2,46 artış gösterirken, yıllık artış da yüzde 38,10 oldu.
ELEKTRİĞE YÜZDE 25 ZAM
Elektriğe 5 Nisan'dan itibaren geçerli olacak şekilde mesken aboneleri için yüzde 25 zam geldi.
ÇİN'DEN ABD'YE MİSİLLEME
ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeleri çerçevesinde Çin'e yüzde 34 oranında tarife getirdikten sonra Çin de ABD mallarına aynı oranda tarife uygulanacağını duyurdu.
AB'DE ABD'YE KARŞILIK VERECEK
Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, 9 Nisan’da yürürlüğe girecek şekilde AB’den ithal edilen ürünlere yüzde 20 gümrük vergisi getirdiğini duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump’ın bloğa karşı geniş kapsamlı gümrük tarifeleri açıklandıktan sonra misilleme yapacağını duyurdu.
ALTINDAN REKOR
Trump tarifeleri ardından altının onsu 3 bin 169 doların üzerini görerek yeni rekor seviyesini gördü.