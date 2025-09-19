ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan-Trump görüşmesine dair iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti.
Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.
Cumhurbaşkanı ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. "
