ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan-Trump görüşmesine dair iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.

Cumhurbaşkanı ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. "

