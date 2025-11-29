ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Venezuela lideri Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. New York Times'ın "birden çok kaynağa" dayandırdığı haberine göre Maduro'nun ABD'ye ziyareti konuşuldu.

Kaynaklar, Maduro'nun ABD'ye gelmesi gibi bir planın şimdilik olmadığını belirtti. Eğer gerçekleşirse bu Maduro'nun ilk ABD ziyareti olacak.

Telefon görüşmesi Trump’ın Venezuela’ya karşı sert söylemini sürdürdüğü dönemde yapıldı. Trump, askerlerinin Venezuela'ya saldırmaya hazır olduğunu defalarca ima etti.

Buna rağmen Trump, Maduro'yla konuşmayı planladığını daha önce de söylemişti.

ABD ORDUSU SALDIRIYA HAZIR

Trump yönetimi, Maduro’yu gayrimeşru bir lider olarak görüyor ve terörist örgüt ilan edilen Güneşler Karteli'nin lideri olmakla suçluyor. ABD, bu sebeple Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu.

Bu esnada Venezuela kıyılarına konuşlanan ABD hükümeti, Eylül başından bu yana Venezuela ve bazı Latin Amerika ülkelerinden çıktığı öne sürülen uyuşturucu teknelerini bombalıyor.

Saldırılar, dünya basınında "yargısız infaz" olarak tanımlandı ancak Trump, ülkesine "denizden uyuşturucu geçişini durdurduğunu" ve yakında "karadan geçişi de durdurcağını " söyledi.

Trump perşembe günü kara hedeflerinin bombalanacağı tehdidini yineledi ve “Kara operasyonu daha kolay ve bu çok yakında başlayacak” dedi.

Beyaz Saray ile Venezuela iletişim bakanlığı, görüşme iddialarından sonra açıklama yapmadı.