ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımları, Avrupa'da büyük öfkeye sebep oldu. ABD Başkanı Grönland'ı ele geçirme emellerini sosyal medya üzerinden açıkça gösterdi.

Trump, AB liderlerine ders verir gibi göründüğü bir görüntüye, dikkat çeken bir harita eklemesi yaptı. Haritada, Sosyal medya üzerinden üzerine ABD bayrağı yapıştırılmış bir Grönland görüldü.

Görüntü aslen, geçtiğimiz yıl New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısından sonra Trump'ın AB liderleriyle yaptığı toplantından bir kare.

Üzerinde oynanmış olan bu görüntüyü paylaşan Trump, Avrupa basınında ve siyasetinde öfkeye yol açtı. Nitekim Trump, kendini tek görselle sınırlayamadı.

Bir başka görselde ise arkasında ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişler Bakanı Marco Rubio'nun olduğu bir yapay zeka üretimi görselde Trump, Grönland'a ABD bayrağı dikti. Bir tabelada ise "Grönland: ABD toprağı. 2026'da ilan edildi" yazdı.

Trump'ın bu mesajlarından sonra normalde ABD Başkanı yanlısı olan Avrupalı sağcı liderler bile Trump'ı kınadı.

İngiltere'nin Trump dostu, sağcı muhalefet lider Nigel Farage, "Arkadaşlar özel olarak fikir ayrılığına düşebilirler ve bu normaldir. Bu hayatın ve siyasetin bir parçasıdır. Ancak, Grönland halkının rızasını bile almadan, bir şekilde Grönland'ı ele geçirebileceğini kabul etmezsek gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde bulunan bir ABD başkanı... bu çok düşmanca bir davranış. Başka türlü ifade edemem" diye konuştu.

GİZLİ MESAJLARI KAMUOYUNA DUYURDU

Trump Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO şefi Mark Rutte tarafından gönderilen özel mesajların ekran görüntülerini paylaştı.

Macron bu yazışmalarda Suriye ve İran konularında ortak hareket edebileceklerini dile getirmesine rağmen Trump'ın Grönland üzerindeki planlarını anlamakta zorluk çektiğini açıkça ifade etti.

Fransız lider ayrıca "büyük işler başarma arzusuyla" Trump'ı Paris'te bir akşam yemeğine çağırdı ve Ukrayna ile Rusya gibi tarafların da yer alacağı "genişletilmiş bir G7 toplantısı" önerdi.

Trump'ın paylaştığı mesajlar

Trump ise bu mesajları kendi sosyal medya platformu üzerinden "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan not" başlığıyla yayımladı.

Daha sonra NATO şefi Rutte'nin mesajını da yayınlayan Trump, Rutte'nin "Suriye'de büyük işler başardın, Davos'taki medya bağlantılarımının bunu vurgulamasını sağlayacağım" mesajına teşekkür etti.

'YÜZDE 200 VERGİYİ YAPIŞTIRIRIM'

Gazze'nin geleceğini şekillendirmek amacıyla kurulan uluslararası Barış Kurulu üzerinden yaşanan gerginlik ise Trump'ın Fransa'ya yönelik ağır gümrük vergisi tehditleriyle yeniden gündeme geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu girişimin Birleşmiş Milletler ilkelerini sarsabileceği endişesiyle daveti reddetme eğilimi göstermesi üzerine Trump, "Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 200 oranında vergi uygulayabileceğini" duyurdu.

Trump bu konudaki açıklamasında "Eğer bu sözleri gerçekten sarf ettiyse Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 200 vergiyi yapıştırırım. O zaman aramıza katılır fakat zaten yakında koltuğunu kaybedeceği için aslında kimse onu bu kurulda görmek istemiyor" şeklinde sert bir çıkış yaptı.