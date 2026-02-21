ABD’de ticaret politikaları üzerindeki hukuki ve siyasi savaş yeni bir boyuta evrildi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Trump’ın daha önce Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamında uyguladığı geniş kapsamlı küresel gümrük vergilerini "yasadışı" bularak iptal etmesi üzerine, Beyaz Saray karşı hamleyle cevap verdi.

Kararı Truth Social hesabı üzerinden sert bir dille eleştiren Trump, mahkemenin yetki sınırlandırmasını "gülünç" olarak nitelendirdi. Trump, Yüksek Mahkeme’nin engeline rağmen, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü’nde kendisine tanınan yetkiyi kullanarak vergileri yeniden yürürlüğe koydu.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şu andan itibaren geçerli olmak üzere daha önce açıkladığım yüzde 10'luk küresel vergiyi yüzde 15'e yükselttim. Yasaların bize verdiği her türlü yetkiyi kullanarak Amerikan ekonomisini korumaya ve dış ticaret açığını kapatmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

ABD Yüksek Mahkemesi, Amerikan başkanının, birçok ülkeye uyguladığı gümrük tarifesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme'nin kararına tepki gösteren Trump, ilerleyen saatlerde derhal geçerli olmak üzere tüm ülkelere yüzde 10 ek gümrük vergisi getiren kararı imzaladığını duyurmuştu.