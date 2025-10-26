ABD Başkanı Donald Trump, Asya turuna renkli bir başlangıç yaptı. Bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarda bulunmak üzere yola çıkan Trump, turunun ilk ayağı olan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a inişinde yerel dans gösterisiyle karşılandı.

Uçaktan indikten sonra Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından karşılanan Trump, tören alanında kendisi için düzenlenen geleneksel dans gösterisini izledi. Ardından müziğe ayak uyduran ABD Başkanı, dansçılara kısa süre eşlik etti. Törenin ardından iki lider, ikili ilişkilerin ele alınacağı görüşme için havalimanından ayrıldı.

EKONOMİK REKABETİN GÖLGESİNDE

Trump'ın beş günlük Asya turu, Washington ile Pekin arasındaki ekonomik gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor. ABD yönetimi, bu ziyaretle hem bölgedeki müttefiklerle ilişkilerini güçlendirmeyi hem de Çin'in bölgesel etkisini dengelemeyi hedefliyor.

Trump, pazartesi sabahı Japonya'ya geçerek Tokyo'da göreve yeni başlayan Başbakan Takaiçi Sanae ile görüşecek. Bu temasın, ABD-Japonya ittifakının Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik ortak duruşunun devam ettiği mesajını vermesi bekleniyor.

Hafta ortasında Güney Kore'nin Busan kentine geçecek olan Trump, burada düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölge ekonomileri, ticaret güvenliği ve enerji iş birliği konuları ele alınacak.

FİNALDE ÇİN LİDERİYLE GÖRÜŞECEK

Asya turunun son gününde Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. İkili görüşmede ticaret ilişkileri, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerin masaya yatırılması bekleniyor.