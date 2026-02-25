ABD Başkanı Donald Trump bir rekor kırarak tarihteki en uzun ulusa sesleniş konuşmasını yaptı.

Konuşmasında İran'a net mesajlar veren Trump "İran'da en az 32 bin protestocuyu öldürdüler. Şeytanca nükleer çalışmalarına devam ediyorlar. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim. İran'da diplomasiden yanayım ancak nükleere izin vermem. Hiçbir ülke ABD ordusunun kararlılığından şüphe etmemeli" dedi.

Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin, "Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin veremeyiz." dedi. İran'ın bölgesinde "terör destekçisi bir ülke" olduğunu savunan Trump, ABD'ye yönelik tehditler olduğunda askeri seçenekler dahil tüm ihtimalleri değerlendirmeye her zaman hazır olduğunu belirtti.