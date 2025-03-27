Avrupa Birliği, Başkan Donald Trump’ın "karşılıklı tarifeler" adı altında duyurduğu yeni ticaret önlemlerine karşı sessiz kalmayacağını açıkladı.

Brüksel, ABD'nin otomotiv sektörüne yönelik yeni vergiler getirmesinin hemen ardından açıklanması beklenen önlemlerle birlikte, krize dönüşme ihtimali taşıyan bu gerilime hazırlıklı olmayı hedefliyor.

Fransa, Avrupa Komisyonu’ndan ilk kez “anti-zorlama aracı”nı devreye sokmasını istedi. Bu mekanizma, AB'nin kriz senaryoları için sakladığı en sert yanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor.

'BAŞKA NASIL YANIT VERİLİR?'

AB, Trump’ın ilk başkanlık döneminden bu yana ticaret politikasında daha agresif bir tutum benimsemeye başladı. Şimdi elinde, ABD’yi hedef alabilecek geniş yelpazede misilleme araçları bulunuyor.

Bu araçlar arasında Amerikan kamu borçlarına yapılan yatırımların sınırlandırılması, büyük teknoloji firmalarına yönelik düzenleyici kısıtlamalar ve finans kuruluşlarının Avrupa pazarındaki erişim haklarının gözden geçirilmesi yer alıyor.

İcra Başkanı Yardımcısı Maros Sefcovic, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Amerikalı muhataplarıma hep net oldum, eğer haksız yere hedef alınırsak, kararlı ve orantılı bir yanıt vereceğiz" diye konuştu.

AB, çoğu zaman karşılıklı tarifeleri ilk seçenek olarak değerlendiriyor. Bu yöntem, doğrudan kendi ekonomisine zarar vermeden, siyasi baskı yaratabilecek Amerikan sektörlerini hedef almayı mümkün kılıyor.

Ancak Avrupa'nın bu alandaki hareket kabiliyeti giderek daralıyor. Halihazırda 26 milyar avroluk ABD ithalatı üzerinde tarifeler uygulanıyor.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nden Tobias Gehrke, “Genel bir yüzde 10 tarifeye karşı, göz hizasında nasıl yanıt verilir?” diye sorarak AB'nin manevra alanındaki sınırlamalara dikkat çekti.

Brüksel, daha önce hiç uygulamadığı “anti-zorlama aracını" aktif hale getirmeye yakın görünüyor. Bu mekanizma, hizmet ve kamu alımlarına yönelik kısıtlamalardan, fikri mülkiyet haklarına kadar uzanan geniş önlemleri içeriyor.

Bu uygulama, Çin’in Litvanya’ya yönelik uygulamaları sonrasında geliştirilmişti. Uygulama öncesinde üye devletler arasında uzun bir danışma süreci gerektiriyor. Bu da süreci yavaşlatıyor ancak alınacak kararların siyasi meşruiyetini artırıyor.

TRUMP TEHDİT ETTİ

Trump ise, Perşembe sabahı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa ve Kanada'yı açık bir şekilde tehdit etti. “Eğer Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri’ne ekonomik zarar vermek amacıyla Kanada ile iş birliği yaparsa, her iki ülkeye de şu an planlanandan çok daha büyük ölçekli tarifeler uygulanacaktır. Bu, söz konusu iki ülkenin bugüne kadar sahip olduğu en iyi dostu korumak içindir,” ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri, Brüksel’de yeni bir misilleme dalgasını tetikleyebilir. Komisyon yetkilileri, bu tür açıklamaların herhangi bir müzakere zemini bırakmadığını düşünüyor.