Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı.

ABD Başkanı Trump, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında uzun bir konuşma yaparak, Orta Doğu barışından Gazze'deki yeniden inşa sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Konferans esnasında bir liderin konuşması devam ederken paylaşılan görüntülerde Trump'ın gözlerinin kapandığı görüldü.

Söz konusu görüntülerde alkış seslerinin ardından yeniden gözlerini açtığı görülen Trump'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler sonrası bazı kullanıcılar Trump için "Uykucu Donald" yorumları yaptı.

Bu Trump'ın ilk vukuatı değil; ABD Başkanı, geçtiğimiz ay Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında ve Aralık 2025'te düzenlenen bir kabine toplantısında da uyuyakalmıştı.