Dünyanın gözü Washington D.C.'ye çevrildi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme başladı.

Karşılama alayı bayraklarıyla yerlerini alırken gazetecilerin heyecanla kameralarını hazırladı. ABD Başkan Trump ise Erdoğan'ı karşılamak üzere kapıya çıktı. İkili kısa bir selamlaşmanın ardından içeriye geçti.

New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Beyaz Saray'da buluşan ikilinin gündemi son derece yoğun.

Erdoğan, Trump'la THY için alınacak Boeing uçakları, F-16 savaş uçağı alımının ve F-35 programına Türkiye'nin olası dönüşünü ve son olarak da ABD ile yapılacak doğal gaz anlaşmasını konuşması bekleniyor.

GAZZE HASSAS NOKTA

Ancak ikilinin görüşmesi esnasında sadece ticaret konuşması beklenmiyor. Türkiye ve ABD için son derece hassas bir konuya dönüşen Gazze'deki katliam, iki lider için de olası bir tartışma noktası olarak kabul ediliyor.

Trump, Filistinli militan örgüt Hamas'ı bir terörist yapı ve yok edilmesi gereken bir düşman olarak görürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı bir direniş örgütü olarak tanımlaması dikkat çekiyor.

İsrail'in de Filistin'in tanınmasından dolayı oluşan öfkesi ve Trump'ın kendi deyişiyle "her zaman İsrail'in tarafından olması" bu gerilimi arttırıyor.

Ancak ikili, Katar ve Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu körfez ülkeleriyle birlikte yaptıkları toplantıdan beri Gazze hakkında son derece olumlu açıklamalarda bulunuyor.

Trump ve ekibi, Gazze sorunun "yakın zamanda çözüleceğinin" garantisini veriyor. Erdoğan ise toplantıyı "çok verimli geçti" olarak yorumlamıştı.

GÖRÜŞMENİN İLGİ ODAĞI, F-35 PROJESİ

Reuters'ın haberine göre, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde kaydedilen bu olumlu değişim, 2020'de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması nedeniyle başlatılan ABD yaptırımlarının aşılabileceği yönündeki umutları canlandırdı.

Yaptırımların aşılması Türkiye'nin yaptırımlar öncesinde hem müşterisi hem de üreticisi olduğu Lockheed Martin F-35 savaş uçaklarını satın almasının yolu açılabilir.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmede bulunan eski büyükelçi Timur Söylemez, "ABD Kongresi'nin direnmesi beklense de iki tarafta da siyasi irade olması ve diplomatların bilinen tüm sorunları ele alan bir çerçeve çıkarabilmesine izin verilmesi durumunda, Türkiye'nin F-35'leri satın alması için yeşil ışık ulaşılamaz değil" dedi.

Trump toplantı öncesinde yaptığı açıklamada F-35'lere ilişkin görüşmelerin "olumlu sonuçlanmasını" beklediğini söyledi.

Diğer yandan, Reuters'a konuşan Türk yetkililer alınması söz konusu olan F-16'ların maliyeti konusundaki sorulara cevap vermediler.

SURİYE KONUSUNDA ANLAŞTILAR

Reuters'ın haberi göre ise iki lider arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri olan Suriye konusu, Ahmet El Şaraa'nın yönetime geçmesiyle büyük oranda çözüldü.

Trump da, Erdoğan da Reuters'a göre Suriye'de merkezi bir yönetimi destekliyor. Trump, Suriye sorunun çözülmesiyle mülteci akımının büyük oranda azalacağı görüşünde.

Bununla birlikte ikilinin planlarının önünde kalan en büyük engel, Suriye'ye karşı son derece şüpheci ve saldırgan bir şekilde yaklaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kalıyor.

Netanyahu, Suriye'yi "bir terörist yönetim" olarak tanımlıyor ve merkezi yönetime karşı direnen Süveyda bölgesindeki Dürzi milislere destek veriyor. Bu durumun görüşmeye yansıması bekleniyor.