ABD Başkanı Trump "8 savaş bitirdim" diyerek duyurdu gelişmeyi. İsrail ve Hamas arasında senelerdir süren savaş geçtiğimiz günlerde ilan edilen ateşkesle sona ermişti. Sabah saatlerinde İsrail Meclisinde konuşan ABD Başkanı Trump, bu durumu kendisinin sağladığını söylyerek 8. savaşı sona erdirdiğini ifade etti.

MACRONLA BİLEK GÜREŞİ GİBİ ANLAR

Trump Gazze zirvesi için Mısır'a geldi. Toplantıya katılan liderler ile zirve öncesinde tek tek tokalaşarak fotoğraf çektiren Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaşadığı anlar gözlerden kaçmadı. Tokalaşmak için elini uzatan Macron'ın elini tutup kendine çeken Trump, Macron elini geri çekse de bu hareketine devam etti.

Kol güreşini andıran görüntüler basının ilgisini çekti.