ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği zirveye, büyük bir güvenlik açığı damga vurdu. Zirveyi hazırlayan Amerikalı personelin, gizli belgeleri bir otelin herkese açık yazıcısında unuttuğu ortaya çıktı.

BELGEYİ MÜŞTERİLER BULDU

Amerikan radyosu NPR’nin haberine göre, ABD Protokol Dairesi tarafından hazırlanan ve zirveye ilişkin hassas bilgileri içeren belgeler, görüşmenin yapılacağı askeri üssün yakınındaki dört yıldızlı bir otelde unutuldu. Belgeleri, otelin çalışma alanındaki yazıcıda üç müşteri buldu.

Sekiz sayfadan oluşan dosyanın ilk bölümünde, zirvenin saat saat programı ve görüşmelerin hangi odada yapılacağına dair detaylar yer aldı. Belgelerde ayrıca Trump’ın Putin’e hediye etmeyi planladığı Amerikan Kartalı heykeli de kayıtlara geçti.

TELEFON NUMARALARI BELGEDEYDİ

Dosyanın ikinci ila beşinci sayfaları ise zirveye katılan heyetlerin isimleri, görevleri ve telefon numaralarını içeriyordu. Bu bölümde, Rus heyetinin tüm üyelerinin isimlerinin İngilizce okunuşlarının da yazılması dikkat çekti. Belgelerde Putin’in isminin İngilizce telaffuzu da yer aldı.

Belgenin son iki sayfasında ise zirvede planlanan ancak gerçekleşmeyen öğle yemeğine dair ayrıntılar bulunuyor. Buna göre Trump’a beş bakanı ve özel temsilcisi eşlik edecekti. Putin ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve dış politika danışmanı Yuri Uşakov ile masada yer alacaktı.

Menüde yeşil salata, file minyon ve krem brüle yer alıyordu. Plana göre Trump ve Putin masada karşılıklı oturacaktı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Yardımcı Basın Sözcüsü Anna Kelly, belgelerin yalnızca öğle yemeğiyle ilgili olduğunu ve güvenlik açığı oluşturmadığını savundu. Ancak yaşanan olay, Trump yönetiminde ilk skandal değil. Geçtiğimiz Mart ayında, Savunma Bakanlığı çalışanlarının Yemen’deki operasyonlarla ilgili yazışmalara yanlışlıkla bir gazeteciyi dahil ettiği ortaya çıkmıştı.