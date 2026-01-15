Trump yönetimi Venezuela’daki petrol ve enerji varlıklarını korumak için Amerikan askerlerini sahaya sürmek yerine "özel güvenlik şirketlerini" kullanmaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar ABD askerlerini Venezuela'ya konuşlandırmak konusunda isteksiz. Bu sebeple Trump, bölgeye para askerler göndermeyi planlıyor.

Petrol yataklarının güvenliği konusundaki tartışmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da birçok özel güvenlik şirketi bölgedeki paydan yararlanabilmek için şimdiden bir yarışın içerisine girdi.

Trump, dev petrol şirketlerini Venezuela’nın çökmekte olan endüstrisine yatırım yapmaya ikna etmeye çalışıyor.

Ancak Trump, sadece aylar değil yıllar boyunca güvenli bir çalışma ortamı sunabileceğini kanıtlamak zorunda kalacak.

PARALI ASKERLER SIRAYA GİRDİ

Trump’ın Maduro sonrası vizyonunda petrol üretiminin yeniden canlandırılması kilit bir rol oynuyor.

Ancak petrol yataklarının kartellerden veya olası rakip ülkelerden nasıl korunacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Bu konuya çözüm arayan ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta paralı asker şirketlerine Venezuela’daki olası operasyonları destekleme kapasitelerini soran bir bilgi talebi yayınladı.

ABD askerlerinin koruyaması için fazla tehlikeli olacak ya da fazla zaman ve bütçeye mal olacak yerleri paralı askerlerin koruması, hesaplı bir plan olarak kabul ediliyor. Şirketler ise şimdiden sıraya girdi.

Irak Savaşı döneminde özel güvenlik ve lojistik için harcanan 138 milyar dolarlık devasa bütçe düşünüldüğünde şirketlerin bu ilgisi hiç de şaşırtıcı görünmüyor.

Şirketler ayrıca Amerikan büyükelçiliğinin yeniden açılması durumunda güvenlik hizmeti sağlamak amacıyla Dışişleri Bakanlığı ile temaslarını sürdürüyor.

Pentagon ise konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam etti. Bölgede tecrübesi olan ve yönetimle bağları bulunan güvenlik firmaları için bu süreç büyük bir kazanç kapısı olma potansiyeli taşıyor.

'NİNJALAR GELİYOR'

Bu güvenlik anlaşmaları için hangi şirketlerin seçileceği henüz netlik kazanmasa da Amerikan özel kuvvet gazilerinden oluşan Grey Bull Rescue Foundation gibi gruplar şimdiden avantajlı bir konumda yer alıyor.

Venezuela'nın muhalif lideri María Corina Machado’nun ülkeden kaçışına yardım eden Grey Bull şirketinin kurucusu Bryan Stern yabancı sermayenin dönüşüyle birlikte profesyonel paralı askerlerin sahaya ineceğini ifade etti.

Stern bölgedeki geleceğini "Yabancı yatırımlar geri dönüyor ve bu gerçekleştiğinde yanlarında onları hayatta ve güvende tutacak bir sürü Navy SEAL elemanı ile Green Beret elemanı ve ninjalar getiriyor; Venezuela'daki manzara tam olarak buna benzeyecek" sözleriyle ifade etti.

Ancak paralı askerlere güvenmek beraberinde sert eleştirileri de getiriyor. Irak Savaşı sırasında sivil ölümleri ve savaş vurgunculuğu gibi skandallar bu tür yapıların geçmişine gölge düşürmüştü.