Daha önce İran'ın kendi ülkesindeki kız okulunu vurduğunu söylerek 7-12 yaşları arasındaki 160'dan fazla kız çocuğunu öldüren saldırı konusunda sorumluluk kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir yalan söylerken yakalandı.

Bir gazetecinin "okulu vuran füzenin bir Tomahawk füzesi olduğu görülüyor, ABD sorumluluğu kabul edecek mi?" sorusuna "Görüntüleri görmedim. ABD başka ülkelere de Tomahawk satıyor, Tomahawk kullanan birçok ülke var, bu ülkelerin arasında İran da var. Tomahawk kolay bulunabilen bir füze" dedi. Trump, cevabının sonunda "bu durum soruşturuluyor" dedi.

KÖRFEZDE BU FÜZELERİ TEK BİR ÜLKE KULLANIYOR

Trump İran'ın füzelerinin isabetsiz olduğunu savunurken İran'ın elinde Tomahawk füzeleri bulunduğunu iddia etti.

Ancak dünyada Tomahawk füzelerini elinde bulunduran ABD hariç 3 ülke var, ve bu ülkelerin hiçbiri Orta Doğu'da değil.

Japonya, İngiltere ve Avustrulya bu füzelere sahip. Japonya'da ise bu füzeler henüz kullanıma alınmadı. ABD bu silahı asla İran'a veya bir Körfez ülkesine satmadı.

Körfez içinde bu füzeleri İsrail bile kullanmıyor. İran savaşında bu füzeleri sadece ABD ordusu kullanıyor.

FÜZE PARÇALARI ÜZERİNDE 'ABD'DE ÜRETİLDİ' YAZIYOR

Bu esnada Minab kız okulunu vuran Tomahawk füzesinin parçaları enkazdan çıkartıldı. Füzenin bir ABD füzesi olduğuna dair son şüpheler de bu parçaların incelenmesiyle sona erdi.

The New York Times'ın paylaştığı görüntülerde, füzeden çıkan parçaların sadece ABD'de üretilen ve ABD patentli parçalar olduğu belirtildi.

Füzenin üzerindeki damgalar ise füzenini 2014 yılında ABD'de üretildiğini açıkça gösterdi. Füzenin üzerinde kocaman harflerle "ABD'de üretildi" yazısı görüldü.

YALANDA ISRARIN SEBEBİ BİLGİSİZLİK

Bu gerçeğin ortaya çıkması üzerine bir muhabirin "İran'daki okulu İran'ın vurduğunu söyleyen tek kişi sizsiniz. Saunma bakanınız bile omzunuzun arkasında sizi düzeltiyor. Neden bu konuda ısrarcınısız?" sorusuna "Çünkü bu konuda yeterince bilgim yok. Bana meselenin soruşturulduğu söylendi ancak Tomahawklar başkaları tarafından kullanılıyor. Bildiğiniz gibi çok sayıda başka ulusun Tomahawk'ı var. Füzeleri bizden satın alıyorlar" cevabını verdi.

Trump "soruştuma sonucu ne gösterirse göstersin her durumda sonuçla yaşamaya razıyım" diye ekledi.