ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı Grönland’ı satın alma anlaşmasına zorlamak için sekiz NATO müttefikine ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Fransa ile Almanya ve İngiltere dahil sekiz ülkeye Şubat ayında yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bu oran Haziran ayında yüzde 25’e kadar yükselecek.

Trump'ın "tarihin en büyük anlaşması" olarak tanımladığı ABD-AB ticaret sözleşmesi şimdi tamamen riske girdi.

Trump’ın Grönland hedefi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’dan gelen en ağır ekonomik tehditlerle birlikte geldi.

Ancak Axios'a göre Avrupa, tamamen çaresiz değil. Axios'a konuşan Avrupa Birliği Parlamentosu'ndaki en büyük parti olan Avrupa Halkları Partisi lideri Manfred Weber, Avrupa'nın "ticari bazukasını" hazırlaması gerektiğini söyledi.

93 MİLYAR EUROLUK BAZUKA

Politico'ya konuşan sekiz diplomat ve yetkiliye göre, AB, Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışmasını engellemek için 93 milyar Euro değerinde gümrük vergisi dahil olmak üzere kapsamlı ticaret önlemleri almayı düşünüyor.

Pazar günkü görüşmelerden haberdar olan bir diplomat, “Bir sınır çizilmesi açık. Ancak şu anda seçenekleri tartışıyoruz — Trump'ın gümrük vergileri uygulanırsa, o zaman hangi seçeneklerin olduğu değil, hangi seçeneklerin kullanılacağı tartışılacak" diye konuştu.

Bir AB diplomatı, “İlerlemek için birçok yol var. Harekete geçmek için başka diplomatik ve ekonomik olanaklar da var. Bazıları kamuoyuna açıklanabilir, bazıları ise açıklanamaz” diye konuştu.

SİLAHI ÇEKME VAKTİ GELDİ

Avrupa Parlamentosu’nun en büyük siyasi blok lideri Manfred Weber ABD ürünlerine uygulanan sıfır vergi ayrıcalığının derhal askıya alınması gerektiğini söyledi.

Weber "Mevcut aşamada Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret anlaşmasının onaylanması artık mümkün değildir" dedi.

Beyaz Saray bu stratejinin Çin ve Rusya tehditlerine karşı gerekli olduğunu savunsa da ittifakın dayanma sınırı test ediliyor.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'a dair bu ısrar sonrası Avrupa’da ekonomik bir seferberlik hali başladı.

Birçok Avrupa ülkesi Trump’ın bu stratejisini açıkça bir şantaj olarak tanımlıyor. Avrupa, Trump'ın isteklerine heme boyun eğmeye hazır değil.

Bu sebeple Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki ülkeler "ticaret bazukası" olarak adlandırılan önlem aracını kullanmak istiyor.

Bu araç devreye girerse Amerikan şirketlerinin Avrupa pazarına erişimi ciddi şekilde kısıtlanabilir. Avrupa Konseyi Başkanı António Costa her türlü zorlamaya karşı kendilerini savunmaya hazır olduklarını belirterek acil bir toplantı çağrısında bulundu.

ORTAK REFAHIMIZI BALTALAR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yeni vergilerin transatlantik ilişkilerde yıkıcı bir sarmal başlatacağı konusunda uyarıda bulundu.

Von der Leyen "Avrupa birlik içinde kalarak koordineli hareket edecek ve egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını sürdürecektir" şeklinde konuştu.

AB dış politika şefi Kallas ise bu bölünmelerden en çok Çin ve Rusya’nın fayda sağladığını dile getirdi.

Kallas ayrıca "Eğer Grönland’ın güvenliği risk altındaysa bunu NATO içinde çözebiliriz ancak vergiler hepimizi daha fakir kılar ve ortak refahımızı baltalar" dedi.

Buna karşın ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Grönland’ın güvenlik için şart olduğunu savunarak geri adım atmadı.

Bessent "Avrupalılar zayıflık sergiliyor. Oysa Amerika Birleşik Devletleri gerçek bir güç yansıtıyor" diye konuştu.