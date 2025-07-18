ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden ABD ekonomisi ve Fed Başkanı Powell2a yönelik sert sözler paylaştı.

Düşük faiz politikasını savunan Trump, enflasyonun çok düşük olduğunu söyleyerek, faizlerin yüzde 1 düzeyine gelmesini gerektiğini savundu. Böylece yılda 1 trilyon dolardan fazla tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Trump sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Çok Geç” ve Fed, yüksek faiz oranlarıyla konut piyasasını boğuyor ve insanların, özellikle de gençlerin ev satın almasını zorlaştırıyor. O gerçekten de benim en kötü atamalarımdan biri. Uykucu Joe onun ne kadar kötü olduğunu gördü ve yine de onu yeniden atadı - Ve Fed Yönetim Kurulu bu “mankafanın” pek çok insana zarar vermesini engellemek için hiçbir şey yapmadı. Birçok açıdan Yönetim Kurulu da eşit derecede suçludur! ABD sallanıyor, ÇOK DÜŞÜK ENFLASYON var ve %1'de olmayı hak ediyoruz, Faiz Maliyetlerinden yılda Bir Trilyon Dolar tasarruf ediyoruz. Çok Geç'in ne kadar aptalca olduğunu size anlatamam - Ülkemiz için çok kötü!