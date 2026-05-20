ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba Bağımsızlık Günü vesilesiyle yayımladığı mesaj, Havana yönetimine yönelik sert ifadeleri ve yeni yaptırım mesajlarıyla dikkat çekti.

‘KÜBA’NIN KAYNAKLARINI KENDİLERİ İÇİN İSTİFLEDİLER’

Mesajında Küba’nın bağımsızlık sürecine ve tarihsel mücadelesine atıfta bulunan Trump, ada ülkesinin 20. yüzyılın başında İspanya’ya karşı verdiği savaşla “özgürlük ve özyönetim hakkını kazandığını” ifade etti. Ancak mevcut Havana yönetimini hedef alan Trump, “Bugünkü Havana rejimi, kurucu vatanseverlerinin kan döktüğü ve öldüğü ulusa doğrudan ihanettir. Yaklaşık yetmiş yıldır, adanın komünist hükümeti siyasi özgürlüğü şiddetle ortadan kaldırmış, halkına adil seçimler yapma hakkını reddetmiş, muhalefeti acımasızca susturmuş ve Küba ekonomisini çöküş noktasına getirmiştir. Halk acı çekerken, rejimin kleptokratik elitleri adanın kalan kaynaklarını kendileri ve lüks yaşam tarzları için istiflemiştir” ifadelerini kullandı.

‘YENİ YAPTIRIMLAR DEVREYE ALINDI’

Trump ayrıca, Latin Amerika’da bazı yönetimlerin ABD’ye tehdit oluşturduğunu savunarak, bölgedeki “suç ve terör ağlarına” karşı mali kaynakların kesildiğini belirtti. Açıklamada, Küba’nın askeri ve istihbarat yapısına yönelik yeni yaptırımların devreye alındığı da vurgulandı.

‘HAYDUT BİR DEVLETE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ’

Trump, “Amerika, Amerikan topraklarından sadece doksan mil uzakta düşmanca yabancı askeri, istihbarat ve terör operasyonlarına ev sahipliği yapan haydut bir devlete müsamaha göstermeyecek” ifadelerini kullandı.

KÜBA DİASPORASINA DESTEK

Trump ayrıca,"Cumhuriyetimiz Küba halkıyla ve ulusumuzun yaşamını derinden zenginleştiren milyonlarca Küba asıllı Amerikalı ile dayanışma içindedir. Birçoğu bu kıyılara hiçbir şey olmadan geldi, olağanüstü hayatlar kurdu ve Amerika'yı dünyanın en büyük ülkesi yapan anayasal yaşam biçimini tüm kalpleriyle benimsedi. Bugün, onları selamlıyor ve özgür bir Küba için fedakarlık yapan herkesi anıyoruz. Ada ve halkı için yeni bir Altın Çağa güvenle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.