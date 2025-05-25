CNN'e konuşan Beyaz Saray kaynakları, NSC'de görev yapan 100'den fazla personelin Başkan Trump'ın siyasi ajandasıyla örtüşmediği gerekçesiyle dün görevden alındığını söyledi.

Söz konusu adımın Dışişleri Bakanı ve geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio'nun denetiminde yürütüldüğünü aktaran kaynaklar "NSC, derin devletin merkezidir. Bu, Marco ile derin devlet arasındaki bir savaş. Derin devleti temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, görevden alınan 100'den fazla NSC personelinin farklı devlet kurumlarına kaydırılacağını kaydetti.

Ulusal Güvenlik Konseyi, Başkan'a dış politika ve ulusal güvenlikle ilgili konularda danışmanlık yapmak ve hükümet kurumları arasında politika koordinasyonu sağlamakla görevli bir yapı olarak biliniyor.

Beyaz Saray'dan diğer bir kaynak ise Axios'a yaptığı açıklamada, yeniden yapılandırılan NSC'nin artık politika uygulamaktan çok, sadece "koordinasyon ve danışmanlık" işlevi göreceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rubio ise "NSC'nin küçültülmesi, yapının orijinal amacı ve Başkan'ın vizyonuyla uyumlu. Konsey artık diğer kurumlarla daha etkin işbirliği yapabilecek." değerlendirmesinde bulundu.