ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşen zirvenin ardından gözler bugün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen zirveye çevirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler, Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Donald Trump ile Zelenskiy, son gelişmelere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, işlerin yolunda gitmesi durumunda Putin ve Zelenskiy'nin katılımıyla üçlü bir zirve düzenleyeceklerini ifade etti.

Ukrayna'da sağlanacak olası barışın önemli noktalarından biri olan güvenlik garantileri de gündeme geldi.

ABD askerlerinin güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, bu konuyu Avrupalı liderlerle görüşeceklerini bildirdi. Trump, Ukrayna'nın Avrupa için ilk savunma hattı olacağını ve kendilerinin de buna katılacağını söyledi.

ABD Başkanı, ayrıca Ukrayna'da ateşkesi değil kalıcı bir barışı tercih ettiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise savaşın durması gerektiğine ilişkin tutumunu yineledi.

Zelenskiy, ülkesinde seçim düzenlemeye hazır olup olmadığına ilişkin soruya ise "Elbette, hazırım." yanıtını verirken, seçimlerin savaş sırasında değil barıştan sonra olabileceğini dile getirdi.

Volodimir Zelenskiy görüşme öncesi, Rusya'ya toprak tavizinde bulunamayacaklarını ifade ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı planlarından vazgeçmesini beklememek gerektiğini dile getirdi.