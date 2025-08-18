Altının onsu dünü 3335 dolarla kapatırken yüzde %0,65 artışla haftanın ilk işlem gününe 3357 dolardan başladı.

Gözler Trump-Putin görüşmelerinin ardından Trump-Zelenskiy görüşmesine çevrildi. Washington'da olacak toplantıdan çıkacak sonuç Rusya-Ukrayna savaşının seyrini belirleyecek.

Olası bir savaşa devam durumunda güvenli liman altına olan talep artacağı için yatırımcıların gözü çıkacak kararda. Öte yandan Trump-Putin görüşmesinden ise kesin bir sonuç çıkmadı. Ancak ikinci bir görüşmenin sonunda karar çıkması bekleniyor.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki yükseliş ve TL'nin dolar karşısında sürekli değer kaybetmesinden dolayı yurt içinde gram altın da yükselişe geçti. Son iki haftadaki kayıplarını toparlamaya başlayan gram altın haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,4 artışla 4409 liradan başladı. Kapalıçarşı'da ise gram altın fiyatı 4460 liradan işlem görüyor.