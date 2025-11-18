CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, askerlik şubelerine yakın zamanda gönderilen 130 bin kişilik listede yer alan kişilerin askere alınacağı iddialarını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu. Suriyelilerin silah altına alınma iddiasını gündeme getiren Ceylan bu kişilerin 2023 seçimleri öncesinde Türk vatandaşlığına geçirilen 20-40 yaş arası erkekler olduğunun öne sürüldüğünü de belirtti.

UYRUKLARI VE YAŞLARI NE?

Ceylan, Bakan Güler’den 130 bin kişinin yaş ve uyrukları hakkında bilgi istedi ve “Bu kişiler 2023 seçimlerinde oy kullanmış olmalarına rağmen asker alma kayıtlarına neden seçimlerden iki yıl sonra dahil edilmişlerdir?” diye sordu. Ceylan şu soruları sordu:

-Son dönemde ve özellikle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde vatandaşlığa geçirilen kişilerin toplam sayısı nedir?

-Vatandaşlık elde edenler hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Vatandaşlığa geçirilenler hangi uyruktaydılar, dağılımları nedir?

-Vatandaşlığa geçirilenlerin ne kadarı genel ve yerel seçimlerde oy kullanmıştır?

Suriyeliler ve Afganlar ağırlıkta

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) rakamlarına göre Türkiye 3.4 milyon ile dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Bunun yaklaşık 3.2 milyonu kayıtlı Suriyeli mülteci, 222 bin kadarı da diğer uyruklardan. Türkiye’de ikamet izni sahibi 38 bin 892 Afganistanlı yaşıyor. 2025’te 19 bin 87 Afgan düzensiz göçmen yakalandı.