Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu yıl da bir kadın birinci çıkardı. Teğmen Elif Emirmehmetoğlu, 198 devre arkadaşını geçerek Hava Harp Okulundan birincilikle mezun oldu. Geçen yıl da Ebru Eroğlu Kara Harp Okulunu, Şeyda Yıldırım Deniz Harp Okulunu ve İkra Kuyumcu da Hava Harp Okulunu birincilikle bitirmişti.

Ancak Teğmen Ebru Eroğlu, 30 Ağustos 2024’Kara Harp Okulu’nun resmi mezuniyet töreninden sonra teğmenler, geleneksel yeminlerini etti. Teğmenler Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygıyla andı. Teğmenler hep bir ağızdan, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedi ve Subay Andı’nı okudu. Teğmenler, iktidar ve trolleri tarafından hedef gösterildi. Eroğlu 4 teğmen arkadaşıyla ihraç edildi. Erıoğlu’nun TSK geri dönüş davası devam ediyor.

Hava Harp Okulu birincisi Elif Teğmen

Bu yıl Kara Harp Okulundan 928, Deniz Harp Okulundan 278, Hava Harp Okulundan ise 199 teğmen olmak üzere toplam 1405 genç subay teğmen rütbesi ile mezun oldu. Harp Okullarında başka ülke vatandaşlarından da 106 mezun verildi.

GEÇEN YILIN DÖNEM BİRİNCİLERİ

Darbe girişiminden bu yana 19 bin mezun

Böylelikle FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından ve 2016’dan bugüne kadar verilen mezun sayısı da ortaya çıktı. Açıklanan resmi verilere göre Kara Harp Okulundan 15 bin 755, Deniz Harp Okulundan 2 bin 167, Hava Harp Okulundan ise 1793 olmak üzere toplam 19 bini aşkın teğmen mezun oldu. Bu teğmenler birliklerinde göreve başladı.

Mezuniyet töreninde dizi müziği çalındı

Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının ortak mezuniyet töreninde geleneksel “kılıç çatma” ritüeli yapılmadı. Bu yılki tören, önceki yılki uygulamalardan farklı olarak geleneksel marşlar ve kılıç ritüeli yerine farklı bir müzikle tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan törende ise çalınan müziğin “Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisine ait olduğu ortaya çıktı.