Milli Savunma Bakanlığı, Ege’de gerçekleştirilen geniş kapsamlı EFES-2026 Tatbikatı kapsamında yeni görüntüler paylaştı. Ege Ordusu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde yürütülen tatbikat, sahada yoğun faaliyetlerle devam ediyor. Tatbikatta görev alan T129 ATAK helikopterleri, yerli üretim mühimmatlarla belirlenen hedeflere yönelik atışlar gerçekleştirdi. Yapılan atışlarda, CİRİT füzeleri kullanılarak hedeflerin tam isabetle imha edildiği bildirildi. Bölgedeki birçok ülke temsilcisi ve uluslararası askeri gözlemcinin de takip ettiği tatbikatın, planlanan senaryo doğrultusunda başarıyla sürdüğü ifade edildi. Yetkililer, tatbikatın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetlerini ve yerli savunma sanayi ürünlerinin etkinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.