Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, vekaleten kurban bağışının hisse bedelinin 19 bin 500 lira, 440 dolar ve 375 euro olarak belirlendiğini bildirdi.

Vakfın açıklamasına göre, 1995'ten itibaren yapılan vekaleten kurban temin ve kesim faaliyeti, bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun yürütülecek.

Vekaleten kurban bağışı kabulü 27 Nisan itibarıyla başlarken, bir hisse bedeli 19 bin 500 lira, 440 dolar ve 375 euro olarak belirlendi.

Kesimler, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde modern tesislerde, hijyenik koşullarda, vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetiminde, dini kurallara uygun şekilde yapılacak.

Tüm kesimler görüntülü olarak kayıt altına alınacak, kesim anında bağışçılara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak. Bağışlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik yardımlarda kullanılacak.

Bağışlar, vakfın anlaşmalı banka şubeleri, internet bankacılığı, "www.mehmetcik.org.tr" adresinden nakit ya da kredi kartıyla Ankara'daki Genel Müdürlük ile belirli illerdeki temsilciliklerden makbuz karşılığı yapılabilecek.

Yurt dışından da vakfın internet sitesi üzerinden veya banka şubeleri aracılığıyla bağış imkanı bulunuyor.

Bağışçılar, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla vade farksız taksit imkanıyla çevrim içi bağış yapabilecek.

Kontenjanla sınırlı vekaletle kurban bağışı için son tarihler yurt dışı için 22 Mayıs, yurt içi için 26 Mayıs, çevrim içi sistem için 27 Mayıs olarak belirlendi.