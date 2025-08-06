TSK’da terfi ve emeklilik kararlarının alındığı Yüksek Askeri Şura toplantısından büyük sürpriz çıktı.

65 yaşında olan ve 2 yıllık görev süresi daha bulunan Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, emekliye sevk edildi.

Gürak için “Kadrosuzluk” gerekçesi gösterildi. Bu göre ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Bayraktaroğlu, Atatürkçü 5 teğmen ve onların üç komutanının TSK’dan ihraç edilmesine onay veren isimlerdendi.

GÖREV SÜRELERI BİRER YIL UZATILDI

15 Temmuz’da FETÖ’cü askerler tarafından 8 kurşunla vurulan Gazi Tümgeneral Davut Ala ile Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ertuğrul Erbakan’ın görevi, aynı rütbede bir yıl uzatıldı.

Deniz Kuvvetlerinde Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava’da Orgeneral Cemal Kadıoğlu’nun görev süresi birer yıl uzatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi.

YAŞ kararlarıyla 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay da general ve amiralliğe terfi etti.

29 generalin görev süresi bir yıl, 478 albayın görev süresi de 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddinden, 43 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle emekli ye sevk edildi.

BİRİ TERFİ ETTİ DİĞERİ EMEKLİ OLDU

4 ve 5. Kolordu Komutanları Ahmet Kurumahmut ve Muammer Alper Korgeneralliğe terfi etti.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Taraklı ile Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Özdem Koçer ise emekliye ayrıldı.

GENERAL VE AMİRAL SAYISI 316'DAN 332'YE ÇIKTI

KARA KUVVETLERİ

Korgeneral Bahtiyar Ersay Orgeneral oldu.

Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kurumahmut Korgeneralliğe yükseldi.

Tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Güldağı, Cem Sağcan, Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Alkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğluve Ahmet Ataç Tümgeneralliğe terfi etti.

HAVA KUVVETLERİ

Korgeneral Rafet Dalkıran, Orgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneral Ergin Dinç, Korgeneral oldu.

Tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Can, Tümgeneralliğe terfi etti.

DENİZ KUVVETLERİ

Tümamiral Rafet Oktar Koramiral oldu.

Tuğamiraller Mehmet Eser, Aziz Bakioğlu ve Timur Yılmaz Tümamiral oldu.