15 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda önemli değişikliklere gidildi. Çok sayıda general, amiral ve albayın rütbesi yükseltilirken, kritik görevlerde bulunan komutanların yeni görev yerleri de belli oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıklarında yapılan değişikliklerin yanı sıra Türkiye’nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı’nın yeni görevi de dikkat çekti.

Jandarma’da 7 general ve 18 albay terfi etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Tümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneral olurken, Tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneralliğe yükseltildi.

18 albay da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu isimler Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de komutanlar değişti

Jandarma teşkilatındaki en dikkat çekici değişikliklerden biri ise il komutanlıklarında yaşandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na atandı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Ünsal Bulut Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine getirildi.

Asayiş Başkanı Korgeneral Murat Bulut da Jandarma Genel Komutan Yardımcısı oldu.

İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Asayiş Başkanlığı görevine atanırken Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ise Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Kararla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 78 general ve albayın görev yerleri değiştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda da yeni görevler belli oldu

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ise Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı’na atandı. Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken ise Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı görevine getirildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökhan Gücüyen Karadeniz Bölge Komutanlığı’na, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal ise Akdeniz Bölge Komutanlığı’na atandı.

Kara Kuvvetleri'nde 123 generalin görev yeri değişti

Atama kararlarının kapsamı Jandarma ve Sahil Güvenlik ile sınırlı kalmadı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 123 generalin görev yerinde değişikliğe gidildi. Korgeneral Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanlığı’na, Korgeneral Gültekin Yaralı 2’nci Ordu Komutanlığı’na, Korgeneral Ahmet Kurumahmut 6’ncı Kolordu Komutanlığı’na, Korgeneral Burhan Aktaş 3’üncü Ordu Komutanlığı’na atandı.

Korgeneral Ertan İnaltekin ise Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın yeni komutanı oldu.

Deniz Kuvvetleri'nde kritik görev değişiklikleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 38 amiralın görev yeri değiştirildi.

Koramiral Mustafa Kaya Donanma Komutan Yardımcılığı’na, Koramiral Rafet Oktar Amfibi Kolordu Komutanlığı’na, Koramiral Ramazan Özoğul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na getirildi.

Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ise Güney Deniz Saha Komutanlığı görevini üstlendi.

Hava Kuvvetleri'nde yeni görevler

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 44 generalin görev yeri değiştirildi.

Orgeneral Erdoğan Gür Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na, Korgeneral Yaşar Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’na, Korgeneral Ergün Dinç ise Hava Eğitim Komutanlığı’na atandı.

Tümgeneral Vedat Öncel 2’nci Ana Jet Üs ve UA Uçuş Eğitim Okul Komutanı olurken, Tuğgeneral Esat Çetin 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı görevine getirildi.

Alper Gezeravcı'nın da yeni görevi belli oldu

Atama kararlarında dikkat çeken isimlerden biri de Türkiye’nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı oldu.

Gezeravcı, 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı görevine atandı.

Kara ve Hava Kuvvetleri’nde daha önce ilk kez iki kadın albayın tuğgeneral rütbesine yükseltilmesiyle de dikkat çeken terfi kararlarının ardından Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu.

Yeni kararlarla birlikte TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda çok sayıda kritik görevde yeni dönem başlamış oldu.