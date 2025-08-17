Türk Tabipleri Birliği'nin elektronik bilgi sistemine siber saldırı düzenlendi. TTB'den yapılan açıklamada, "Birliğimizin elektronik bilgi sistemine 7 Ağustos 2025 Cuma günü akşam saatlerinde bir siber saldırı düzenlenmiştir. Saldırının tespit edilmesinin ardından sistem erişime kapatılmış, kendi bilgi işlem çalışanlarımızın yanı sıra, profesyonel destek alınarak hemen hasar tespiti ve sistemin yeniden güvenle çalışmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Saldırı Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirilmiş, üyelerimize kişisel elektronik postalarına mesaj gönderilerek bilgi verilmiş ve ayrıca Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Gerekli kontroller sağlanıp, saldırının verdiği hasar giderildikten sonra yeni sunucuya kurulan ve güvenlik duvarı güçlendirilen sistem 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü tekrar kullanıma açılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Konunun uzmanı kişilerce bugüne kadar yapılmış inceleme sonucunda; fidyecilik ve/veya TTB kurumsal banka hesaplarına erişim ve/veya hekim kişisel bilgilerine erişim vb. ticari amaç güttükleri anlaşılan zanlıların bu bilgilerin yer aldığı veri tabanına giremedikleri ancak veri tabanındaki bilgileri kullanmamızı sağlayan arayüzü silerek sistemi çalışmaz hale getirdikleri anlaşılmıştır. Kesin sonuç ve zanlıların bulunabilmesi için savcılığın eski sunucu üzerinde yapacağı inceleme beklenmektedir.