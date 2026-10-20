Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) 14 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan akademik kadro ilanına tepki gösterdi. İlanlarda son derece öznel koşullar arandığını belirten TTB, “Kadro ilanında aranan şartlar akademik ölçütler yerine kişileri tarif eder niteliktedir” açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan birlik, SBÜ Rektörlüğü ve Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK), özel koşulları ve gerekçelerini mevzuata uygunluk açısından incelemeye, üniversitenin atama yönergesine ve YÖK mevzuatına aykırı koşullar içeren ilanları iptal etmeye çağırdı.

236 KADRONUN 230’U PROFESÖRLÜK

TTB’nin aktardığına göre ilanda açılan toplam 236 kadronun 230’u profesör, 4’ü doçent, 2’si doktor öğretim üyesi kadrosundan oluşuyor. Bu kadroların toplam içindeki payları sırasıyla yüzde 97,5, yüzde 1,7 ve yüzde 0,8 olarak açıklandı.

Kadroların büyük illerde yoğunlaştığını belirten TTB, profesörlük kadroları ve büyükşehirler lehine dağılımın, akademik planlamanın hangi ihtiyaçlara göre yapıldığı ve atama koşullarının hangi ölçütlerle belirlendiği sorularını gündeme getirdiğini ifade etti.

Birlik, çok özgün başlıklardaki çalışmaların atama şartı olarak arandığını savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“İlanlarda yer alan özel koşulların nesnel, bilimsel ve denetlenebilir ölçütlere dayanıp dayanmadığı, adaylar arasında eşitliği sağlayıp sağlamadığı mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır. Belirli bir adayın akademik geçmişine veya çalışmalarına özgü biçimde düzenlenen koşullar, liyakat ve fırsat eşitliği ilkeleri açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır.”

ÖZEL ŞARTLARA GETİRİLEN SINIRLAMALARI HATIRLATTI

TTB açıklamasında, SBÜ’nün Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ni 17 Kasım 2020’de yayımladığı ve yönergenin 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Ayrıca 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, adayların lisansüstü tezlerinin veya tez başlıklarının kısmen ya da tamamen özel koşul olarak belirtilmesine ve yalnızca belirli bir adayı tanımlayabilecek özel şartlar konulmasına sınırlamalar getirildiği anımsatıldı.

Birlik, SBÜ’nün atamalarına ilişkin önceki şikayetler üzerine YÖK’ün de belirli bir kişinin uzmanlık alanını tarif eden ilanların kabul edilemeyeceği yönünde açıklama yaptığını aktardı. TTB, son ilanın kadro sayısı, dağılımı ve koşulları bakımından hem YÖK’ün kriterlerine hem de üniversitenin kendi ölçütlerine uyulmadığını, akademik liyakat ile bilimsel ve etik kuralların ihlal edildiğini savundu.

TTB, daha önce de liyakat ve kamu yararı ilkeleriyle bağdaşmadığını değerlendirdiği kadro ilanlarının iptali için YÖK’e ve SBÜ Rektörlüğüne yazı gönderdiğini bildirdi.

KADRO DAĞILIMININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Açıklamada, uzmanlık eğitimi veren, sağlık hizmeti sunan ve bilimsel araştırma yürüten bazı kliniklerde kadro açılmazken uzmanlık eğitimi vermeyen bazı birimler için ilana çıkıldığı belirtildi. TTB, bu durumun planlamanın hangi nesnel ihtiyaçlara dayandığı konusunda soru işaretleri yarattığını ifade etti.

Kadro ilanlarının üniversitelerdeki yapısal sorunlardan bağımsız ele alınamayacağını vurgulayan birlik, “Kadro ilanlarının amacı belirli kişilere görev alanı açmak değil, üniversitenin bilimsel niteliğini ve topluma sunduğu hizmeti güçlendirmek olmalıdır” dedi.

TTB, kadro dağılımının eğitim, sağlık hizmeti, uzmanlık eğitimi ve bilimsel araştırma gereksinimleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini istedi. Akademik atamalarda nesnel, şeffaf ve denetlenebilir ölçütler uygulanması; akademik emeği, liyakati ve bilimsel özerkliği koruyan bir kadro politikası izlenmesi çağrısında bulundu.