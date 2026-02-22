Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait kömür madenlerinin kapatılıp üretimin durdurulmasının ardından kafalarda büyük soru işaretleri bırakan bir tesadüf yaşandı. Hattat Holding, TTK’dan aldığı ve 20 yıldır hiçbir üretim yapmadığı Amasra B kömür sahasında aniden üretime başladı. Yaklaşık 650 işçiyle ‘Tam mekanize’ şekilde yapılan üretimin günlük 4 bin 500 tonu bulduğu bildirildi. Bu miktar TTK’nın kapatılan madenlerinde ürettiği kömürün yaklaşık iki katını oluşturuyor.

İKTİDARIN SÖZÜ YALAN OLDU

Üstelik Hattat Enerji ürettiği kömürü TTK’nın müşterisi olan bölgedeki termik santrallere satmaya başladı. Şirketin yakında piyasaya dönük paketli kömür satışı yapacağı da öğrenildi. Amasra-B kömür sahası, 2005 yılında TTK’dan alınıp Hattat Enerji’ye verildi. Şirket 20 yıl içinde 56 milyon ton kömür üretme taahhüdünde bulundu. İktidar, “İlk 5 yılda 5 bin istihdam, 5 milyon ton üretim” sözü verdi. Ancak şirket çeşitli gerekçelerle üretime geçmedi. Sayıştay, taahhütlerin yerine getirilmediğini rapor etti. TBMM’de sahanın TTK’ya geri verilmesi istendi. Ancak iktidar eleştirilere kulak tıkadı.

TESADÜF OLMUŞ

Yıllarca uyuyan devin TTK madenlerinde üretimin durmasının hemen ardından üretime başlamasının ‘tesadüf’ olamayacağı belirtiliyor. Şirket yöneticileri, “TTK ocaklarının kapatılması tamamen tesadüf oldu. Üretim yeni ancak teknik çalışmalarımız uzun süredir var. Tam mekanize üretim yaptığımız için üretim yüksek, daha da yükselecek. Şirketimizin TTK’nın kapatılan madenleriyle ilgileneceğini sanmıyoruz. Çünkü o madenlerde tam mekanize üretime imkan yok” ifadelerini kullandı.

Talimat mı geldi?

Hattat Enerji’nin 20 yıldır üretim yapmadığı sahada TTK madenlerinde üretimin durmasının hemen ardından harekete geçmesi sektörde şu soruları gündeme getirdi: “Şirket, TTK’nın elinde kalan madenleri almak için üretim gösterisi mi yapıyor? TTK üretim yapamadığı için piyasada oluşan boşluğu doldurmayı ve müşterilerini kapmayı mı hedefliyor? TTK’nın üretimi durdurmasıyla piyasada oluşan açığı kapatması için şirkete iktidar tarafından ‘üretime geç’ talimatı mı verildi? TTK sonrası dikkatlerin üzerine çevrildiği şirket, üretim yapmadığı için sahanın elinden alınma ihtimalini ortadan amacıyla göstermelik üretime mi başladı?”