Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıllık aşkı geçen ay sona ermişti.

Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği için ilişkinin bittiği iddia edilmişti.

Arzu Sabancı ise "Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık" açıklamasını yapmıştı.

Hande Erçel ayrılığa dair asla konuşmayıp tüm dikkatini kariyerine verirken Hakan'ın (34) geçen günlerde Paris Moda Haftası'na katılan, kendinden 11 yaş büyük oyuncu Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmesi olay oldu. Aşk iddiaları havalarda uçuştu. İş insanı bunun üzerine jet hızıyla beğenisini sildi.

Önceki akşam başrolünde oynadığı 'Dehşet Bey' filminin galasında muhabirlerle sohbet eden Tuba Büyüküstün, Hakan Sabancı sorusuyla neye uğradığını şaşırdı.

"UTANIYORUM ŞU AN"

Bir anda gerilen Büyüküstün, "Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım, buraya bir bakar mısınız lütfen?" diyerek oyuncu arkadaşlarını gösterdi ve emek verdikleri filmin galasında olduklarını hatırlattı.