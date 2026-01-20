2011 yılında şeslektaşıOnur Saylak ile Paris'te evlenen oyuncu Tuba Büyüksütün,2012'de ikiz kızlarını Toprak ve Maya'yı kucağına aldı. Çiftin evliliği ise 2017'de sona erdi. Paris'te okuyan çocuklarını magazinden hep uzak tutan Büyüküstün, önceki akşam Maya ve Toprak'ın doğum gününde sosyal medyada paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, ikiz kızları ile birlikte olduğu fotoğrafına "İyi ki doğdunuz kızlarım" notunu düştü. Kızların bir hayli büyümüş olduğu dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.