Tuba Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı "Sultana" filminin fragmanı ve tanıtım görselleri kamuoyuyla paylaşıldı. Filmde "Meral" isimli bir gece kulübü dansçısını canlandıran oyuncunun sahneleri ve yayınlanan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

KOLTUK ALTINA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Görsellerde yer alan koltuk altı görüntüsü, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı takipçiler kişisel bakım eleştirilerinde bulunurken, bazı kullanıcılar ise bu durumun canlandırılan karakter, dönemsel gereklilik veya bilinçli bir tercih olabileceğine dikkat çekti.

3 AY BOYUNCA DERS ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Büyüküstün'ün, "Meral" karakterine hazırlanmak için 3 ay boyunca özel dans dersleri aldığı bildirildi.