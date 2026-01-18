Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026, kırmızı halı yıldızlar geçidine sahne oldu. Uluslararası isimlerin yanı sıra birçok Türk ünlü de gecede yer aldı.

Geceye katılan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, kırmızı halıda verdiği röportaj sırasında sunucuyla arasında geçen kısa ama dikkat çekici diyalogla gündem oldu.

'TÜRKÇE ÖĞRETSEM NASIL OLUR?'

Sunucu, güzel oyuncuya “Bana Arapça öğretir misin?” diye sordu. Büyüküstün: “Sana Arapça yerine Türkçe öğretsem nasıl olur?” karşılığını verdi. Büyüküstün sunucuya “Samimiyet” kelimesini söyletti.